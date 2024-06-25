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Александр Мостовой: Жозе поможет «Спартаку», многим клубам нужен такой футболист

Александр Мостовой: Жозе поможет «Спартаку», многим клубам нужен такой футболист
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в московский «Спартак».

«Однозначно Виллиан Жозе поможет «Спартаку», потому что он неплохой добротный нападающий. Но он никогда не был выдающимся игроком, который был на слуху. Это рабочий, технически оснащённый нападающий, который всегда цепляется вверху. Может быть, многим клубам нужен такой футболист, но ему уже 32 года.

Однако мы опять упираемся в то, о чём я много раз говорил. Новое руководство по-новому метёт. Я думаю, что трансфер Виллиана Жозе — это инициатива Амарала. У них есть выбор из трёх-четырёх футболистов. Всех их показали Станковичу, а он уже одобрил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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