Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Переговоры тен Хага с «Юнайтед» о новом контракте находятся в завершающей стадии — Романо

Переговоры главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага по продлению контракта с английским клубом находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новые условия практически согласованы. Также сообщается, что ️в составе команды произойдут изменения, и, как ранее стало известно, Руд ван Нистелрой является кандидатом на должность в тренерском штабе нидерландского специлиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что тен Хаг подпишет с «Юнайтед» двухлетний контракт.

Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. Действующее трудовое соглашение с нидерландским специалистом рассчитано до лета 2025 года.