Корнеев: сомнений по Саутгейту достаточно. Он самый скучный тренер на Евро-2024

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте.

«Сомнений по нему достаточно много. Это, наверное, один из скучнейших тренеров, которые есть на этом чемпионате. С такой группой атаки и линией полузащиты необходимо играть чуть‑чуть по‑другому. После того как забивается мяч, все играют уже по счёту. Наоборот, нужно нести игроков вперёд и стараться забивать ещё больше, они могут это делать и могут это позволить. Тренер сидит в упряжке и не только тормозит этими мыслями. Много вопросов вызывают его замены», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Англии вышла в 1/8 финала Евро-2024. Сейчас у британской команды четыре очка. Она занимает первое место в группе C. Англичане после 3-го тура точно не опустятся ниже третьего места в квартете. При этом среди третьих команд группового этапа коллектив Гарета Саутгейта точно попадёт в топ-4, что даёт право выйти в 1/8 финала. Отметим, что среди третьих сборных, закончивших групповой этап и занимающих третьи места в своих квартетах, Хорватия (третье место группы B, два очка) и Венгрия (третье место группы A, три очка) точно окажутся ниже англичан в потенциальной борьбе за путёвку в плей-офф.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.