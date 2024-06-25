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Форвард сборной Украины Яремчук рассказал, за счёт чего команда сможет обыграть Бельгию

Форвард сборной Украины Яремчук рассказал, за счёт чего команда сможет обыграть Бельгию
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что команде нужно сделать невероятное для победы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Бельгией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны сделать что-нибудь невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. У них сильная система игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу», — приводит слова Яремчука пресс-служба УЕФА.

Матч группы E Украина — Бельгия состоится завтра, 26 июня. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

По итогам 2-го тура Евро-2024 в квартете E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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