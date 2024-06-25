Неймар назвал Винисиуса самым некрасивым футболистом, с которым он играл в своей карьере

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар принял участие в блиц-опросе, в ходе которого ему задали вопрос, кто является самым некрасивым футболистом, с которым он когда-либо играл.

«Я играл со многими некрасивыми футболистами. При всём моём уважении, это Винисиус Жуниор. Прости, я люблю тебя, но он очень забавный. Некрасивый, но забавный», — приводит слова Неймара Goal со ссылкой на VIVA Sport.

Напомним, Неймар и Винисиус являются партнёрами по сборной Бразилии.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: