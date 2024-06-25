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«Гавр», за который играет Кузяев, объявил об уходе главного тренера

«Гавр», за который играет Кузяев, объявил об уходе главного тренера
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Главный тренер «Гавра» Лука Элснер покинул должность наставника команды. Об этом сообщает официальный сайт «Гавра».

«Гавр» благодарит Луку Элснера за эти два сезона, к которым он причастен, и желает ему удачи», — говорится в заявлении клуба.

41-летний тренер возглавил «Гавр» летом 2022 года. Под его руководством команда провела 76 матчей, в которых одержала 29 побед, сыграла 26 раз вничью и 21 раз уступила.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев. 31-летний игрок присоединился к французской команде летом 2023 года в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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