«Гавр», за который играет Кузяев, объявил об уходе главного тренера

Главный тренер «Гавра» Лука Элснер покинул должность наставника команды. Об этом сообщает официальный сайт «Гавра».

«Гавр» благодарит Луку Элснера за эти два сезона, к которым он причастен, и желает ему удачи», — говорится в заявлении клуба.

41-летний тренер возглавил «Гавр» летом 2022 года. Под его руководством команда провела 76 матчей, в которых одержала 29 побед, сыграла 26 раз вничью и 21 раз уступила.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев. 31-летний игрок присоединился к французской команде летом 2023 года в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.