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«Ты один из героев великой истории клуба». Роналду отреагировал на уход Начо из «Реала»

«Ты один из героев великой истории клуба». Роналду отреагировал на уход Начо из «Реала»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср», отреагировал на объявление о том, что 34-летний центральный защитник «сливочных» Начо Фернандес покидает испанский гранд.

«Ты один из героев великой истории «Реала». Гордись тем, чего ты достиг, Начо!» — прокомментировал Роналду публикацию Начо о его уходе из мадридского клуба в социальной сети.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

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