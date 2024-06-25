Радченко: сборная Хорватии на Евро-2024 должна была выйти из группы

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил выступления сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2024. Хорваты после ничьей с Италией в 3-м туре группового этапа турнира (1:1) заняли третье место в своей группе и близки к тому, чтобы завершить выступления на турнире.

«Не разочарован выступлением сборной Хорватии на этом чемпионате Европы. Но, как принято говорить, это футбол. Мне кажется, что хорваты должны были выходить из группы. Они очень качественно сыграли против сильной сборной Италии, однако так сложилось, что не дотерпели полторы минуты», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.