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Радченко: что Жозе может дать молодёжи «Спартака»? Он приходит, чтобы закончить карьеру

Радченко: что Жозе может дать молодёжи «Спартака»? Он приходит, чтобы закончить карьеру
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на новости о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в стан красно-белых.

«Я не понимаю возможный трансфер Виллиана Жозе в «Спартак». Он уже возрастной игрок, но что он может дать молодым футболистам «Спартака»? Если в команду приехал бы опытный футболист с именем, то с него можно брать пример. Тут всё очевидно — Виллиан Жозе приходит в наш чемпионат, чтобы заканчивать карьеру.

Я уже говорил и буду говорить, что в нашем чемпионате должен быть более ужесточённый лимит на легионеров. В РПЛ должны приезжать легионеры, которые на одну-две головы выше наших футболистов, а также с которых можно брать пример и чему-то учиться. Тогда наш футбол будет прогрессировать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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