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Нидерланды — Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Нидерланды — Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

Нидерланды: Вербрюгген, Гертрейда, ван Дейк, Аке, де Врей, Депай, Гакпо, Рейндерс, Веерман, Мален, Схаутен.

Австрия: Пенц, Вёбер, Пош, Зайвальд, Арнаутович, Прасс, Забитцер, Гриллич, Линхарт, Шмид, Виммер.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После двух матчей у Нидерландов четыре очка, а на счету Австрии – три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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