Нидерланды — Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

Нидерланды: Вербрюгген, Гертрейда, ван Дейк, Аке, де Врей, Депай, Гакпо, Рейндерс, Веерман, Мален, Схаутен.

Австрия: Пенц, Вёбер, Пош, Зайвальд, Арнаутович, Прасс, Забитцер, Гриллич, Линхарт, Шмид, Виммер.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После двух матчей у Нидерландов четыре очка, а на счету Австрии – три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.