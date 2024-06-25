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Тарханов — о скандированиях Даку: сербы — наши братья и друзья, их нельзя обижать

Тарханов — о скандированиях Даку: сербы — наши братья и друзья, их нельзя обижать
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался относительно ситуации с нападающим сборной Албании и «Рубина» Мирлиндом Даку, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Думаю, Даку серьёзно накажут. Сербы — наши братья и друзья, их нельзя обижать.

Его надо наказать финансово, может, даже убрать из команды и из России. Против России он ничего не сказал, но футболисты не имеют права в политику вмешиваться и что-то оскорбительное произносить. Посмотрим, какое решение примет «Рубин», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, Даку был дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за данный поступок.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.

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