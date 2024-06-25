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«Рубин» объявил о подписании вратаря Евгения Ставера

«Рубин» объявил о подписании вратаря Евгения Ставера
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Вратарь Евгений Ставер стал игроком казанского «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер в статусе свободного агента подписал контракт с «Рубином» сроком на три года и будет выступать под номером 35.

Минувший сезон 26-летний Евгений Ставер провёл в «Енисее», за который он выступал с лета 2022 года. Всего за красноярскую команду он отыграл 49 матчей, в 12 из которых сохранил ворота «Енисея» в неприкосновенности. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ставера составляет € 500 тыс.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 42 очка и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Ранее казанский клуб расстался с вратарём Юрием Дюпиным, перешедшим в «Краснодар», и пополнил состав голкипером «Пари Нижний Новгород» Артуром Нигматуллиным.

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Источник: «Рубин» близок к подписанию вратаря «Енисея» Ставера
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