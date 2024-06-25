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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 26 июня

Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 26 июня
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В пятницу, 21 июня, стартовал Кубок Америки 2024 года. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы. В матче открытия сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0. В ночь на 26 июня по московскому времени состоятся два матча.

Расписание Кубка Америки на 26 июня (время — московское):

  • 1:00. Группа А. Перу — Канада;
  • 4:00. Группа А. Чили — Аргентина.
Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 01:00 МСК
Перу
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 04:00 МСК
Чили
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
Календарь матчей Кубка Америки - 2024
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