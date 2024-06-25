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Франция — Польша. Прямая трансляция
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Франция — Польша: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Франция — Польша: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Юпамекано, Кунде, Тчуамени, Мбаппе, Дембеле, Канте, Рабьо, Салиба, Эрнандес, Баркола.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Модер, Левандовски, Зелиньски, Кивёр, Франковски, Шиманьски, Залевски, Урбаньски.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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