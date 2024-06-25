Франция — Польша: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Юпамекано, Кунде, Тчуамени, Мбаппе, Дембеле, Канте, Рабьо, Салиба, Эрнандес, Баркола.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Модер, Левандовски, Зелиньски, Кивёр, Франковски, Шиманьски, Залевски, Урбаньски.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.