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Борис Игнатьев назвал условие, при котором Карпину нужно выбрать одно место работы

Борис Игнатьев назвал условие, при котором Карпину нужно выбрать одно место работы
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о потенциальном продлении контракта РФС с Валерием Карпиным, возглавляющим российскую национальную команду с 2021 года.

«На сегодняшний день это основополагающая фигура. Карпин хорошо управляет процессами в сборной России и «Ростове». Особых трудностей в его деятельности я не вижу. Всё-таки мы не задействованы в матчах высокого уровня. Поэтому Валере надо продолжить работать.

Что будет дальше, нужно будет взвешивать потом. Когда мы вернёмся к официальным матчам сборной, я за то, чтобы тренер не совмещал, а работал с одной командой. Либо клуб, либо сборная, но что-то одно. Очень важно, чтобы тренер не отвлекался и уделял внимание только первой команде, если он работает в сборной. Сейчас же это не играет никакой роли», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей во всех турнирах, в 11 из которых одержала победу, шесть сыграла вничью и в одном потерпела поражение. Последним матчем российской национальной команды стала товарищеская играла с Беларусью. Игра состоялась 7 июня и завершилась победой сборной России со счётом 4:0.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.

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