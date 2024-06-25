«Самая красивая» хорватская фанатка негативно отреагировала на судейство в игре с Италией

Модель и болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль резко отреагировала на судейство в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией (1:1).
Фото: Соцсети Иваны Кнолль
Кнолль выложила короткое видео с главным арбитром встречи Данни Маккели, сопроводив его эмодзи, выражающими её негативную реакцию к работе судьи.
Напомним, на 54-й минуте полузащитник хорватов Лука Модрич не смог реализовать пенальти. Но уже через минуту Модрич забил с игры и открыл счёт в матче. В компенсированное время защитник итальянцев Маттиа Дзакканьи сравнял счёт.
По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.
Проход фанатов Хорватии и Албании перед матчем: