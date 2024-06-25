Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции в матче Евро-2024 с Польшей

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе включён в стартовый состав национальной команды на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Ранее футболист сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа турнира со сборной Австрии (1:0), из-за чего игру 2-го тура с Нидерландами (0:0) провёл в запасе.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.