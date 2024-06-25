Таранов: благодаря лимиту на легионеров Горшков может неплохо вписаться в систему «Зенита»

Бывший российский футболист Иван Таранов прокомментировал переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в санкт-петербургский «Зенит».

«Горшков очень хорошо себя проявил в «Крыльях Советов». И благодаря лимиту на легионеров в РПЛ Юрий является одним из тех игроков, которые могут неплохо вписаться в систему «Зенита», а также играть в содержательный футбол. Я думаю, что это очень достойная замена Круговому», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).