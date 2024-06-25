«Витесс» лишился лицензии в чемпионате Нидерландов и может быть расформирован

«Витесс» лишился лицензии в чемпионате Нидерландов после того, как не представил сведения о бюджете на следующий сезон, сообщает пресс-служба Независимого лицензионного комитета Королевского футбольного союза страны (KNVB). Клуб был обязан подать соответствующие документы в комитет до 12:00 по местному времени 24 июня, но не сделал этого.

«Независимый лицензионный комитет отозвал лицензию футбольного клуба «Витесс» с 9 июля. Об этом клубу сообщили в понедельник. Отсутствие банковского счёта, отсутствие аудитора-бухгалтера и тот факт, что клубу не удалось обеспечить сбалансированный бюджет, делают невозможным продление лицензии «Витесса» на сезон-2024/2025», — говорится в заявлении на официальном сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

Отсутствие лицензии на следующий сезон грозит «Витессу» расформированием. На официальном сайте клуба уже сообщили, что «Витесс» подал апелляцию на данное решение.

Напомним, ранее лицензионный комитет одобрил передачу акций «Витесса» от российского бизнесмена Валерия Ойфа в независимый фонд. «Витесс» в течение минувшего сезона был лишён 18 очков из-за несоответствия правилам лицензирования нидерландского чемпионата. Клуб впервые за 35 лет покинул элиту нидерландского футбола.