Радченко — о Волкове: мы не увидели Фернандеса в «Зените» — нужен был игрок на эту позицию

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал переходы защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова в «Зенит». Вчера, 24 июня, «Зенит» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и игрока «Краснодара» Сергея Волкова в санкт-петербургский клуб.

«Все видели, что Марио Фернандеса, к большому сожалению болельщиков и самого Марио, постоянно преследуют травмы. Мы так и не увидели Марио в деле после подписания контракта с «Зенитом». Поэтому, конечно, на эту позицию нужен был игрок, потому что неизвестно, будет ли Марио играть дальше или нет.

Трансфер Волкова является неожиданным. Но тренерский штаб проанализировал футбольные характеристики Волкова и решили, что он подходит под систему игры «Зенита». Поэтому будем надеяться, что он адаптируется и будет приносить пользу команде.

Конечно, приобретение Горшкова — это замена ушедшему Круговому. Все понимали, что позиция левого защитника требует усиления, и клуб сделал ставку на Горшкове, который имеет российский паспорт. Поэтому этот трансфер более ожидаемый, чем приобретение Волкова», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.