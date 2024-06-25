Левандовски рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться Мбаппе, играя в маске

Нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своём опыте игры в защитной маске для лица в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией, который состоится сегодня, 25 июня.

«Когда мне пришлось надеть маску, это было неприятно. Было сложно играть, особенно в штрафной. Я плохо видел, моё поле зрения было ограничено. Речь идёт о нескольких тысячных долях секунды, но это может замедлить игрока. Это неприятно, но, конечно, здоровье игрока важнее. На большом турнире футболист испытывает сильные эмоции. Все хотят выйти на поле любой ценой. Я полностью понимаю вызов и трудности, с которыми столкнётся Мбаппе», — приводит слова Левандовского RMC Sport.

Напомним, Мбаппе вынужден играть в защитной маске для лица после того, как он сломал нос в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1). Ранее сообщалось, что нападающему потребуется операция после завершения турнира.

Материалы по теме Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции в матче Евро-2024 с Польшей

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: