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Франция — Польша. Прямая трансляция
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Левандовски рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться Мбаппе, играя в маске

Левандовски рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться Мбаппе, играя в маске
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Нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своём опыте игры в защитной маске для лица в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией, который состоится сегодня, 25 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда мне пришлось надеть маску, это было неприятно. Было сложно играть, особенно в штрафной. Я плохо видел, моё поле зрения было ограничено. Речь идёт о нескольких тысячных долях секунды, но это может замедлить игрока. Это неприятно, но, конечно, здоровье игрока важнее. На большом турнире футболист испытывает сильные эмоции. Все хотят выйти на поле любой ценой. Я полностью понимаю вызов и трудности, с которыми столкнётся Мбаппе», — приводит слова Левандовского RMC Sport.

Напомним, Мбаппе вынужден играть в защитной маске для лица после того, как он сломал нос в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1). Ранее сообщалось, что нападающему потребуется операция после завершения турнира.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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