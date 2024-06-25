Экс-игрок сборной Шотландии Маккойст обеспокоен поведением Беллингема на поле в матчах ЧЕ

Бывший футболист сборной Шотландии Алли Маккойст поделился мнением о поведении полузащитника английской национальной команды Джуда Беллингема. В частности, Маккойст оценил случай, произошедший во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии (1:0), когда Беллингем вступил в перепалку с Филипом Костичем.

«Беллингем умён, и он не даст повода арбитру удалить себя, но я искренне не хочу искушать судьбу, потому что это может случиться с футболистом. Поведение Джуда даёт кому-то понять, что он готов к удалению.

Я не возражаю против конфронтационного стиля Джуда Беллингема.Это своего рода дерзкая демонстрация агрессии, против которой я совсем не возражаю. Честно говоря, мне это очень нравится», — приводит слова Маккойста Daily Mail.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию игры.