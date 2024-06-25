Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал трансферы клуба перед дебютом в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о трансферах защитника Пауло Витора и полузащитника Стефана Лончара в тольяттинский клуб.

«В расположение клуба прибыли ещё два новичка – Пауло Витор и Стефан Лончар. Эти футболисты были рекомендованы селекционной службой спортивного отдела – у нас они хорошо работают. Мы очень рассчитываем на этих игроков. Один из них, так же, как и «Акрон», в прошлом сезоне, выходил в элитный дивизион Португалии. Пауло Витор был лидером своей команды, и я вижу в нём защитника, который в перспективе может стать лидером «Акрона». Молодой футболист с хорошими данными, но всё покажет работа.

Стефан Лончар достаточно опытный футболист, у которого в прошлом есть достаточно много игр, проведённых на хорошем уровне. Это опорный полузащитник. В какой зоне он будет чаще играть, нам сказать пока сложно, но это либо верхний, либо нижний опорный. У него есть способности предвосхищать ситуацию. Если мы говорим о возможности атаковать, то и в этой стезе он выглядит выигрышнее всех тех кандидатов, которых мы просматривали на эту позицию», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.