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Таранов: Бистрович — крепкий парень, а-ля Вернблум. Его с удовольствием оставят в ЦСКА

Таранов: Бистрович — крепкий парень, а-ля Вернблум. Его с удовольствием оставят в ЦСКА
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о возвращении полузащитника Кристияна Бистровича в московский клуб после того, как минувший сезон он на правах аренды провёл в калининградской «Балтике».

«Я думаю, что с приходом нового тренерского штаба в лице Николича и Алексея Березуцкого у Бистровича есть шанс закрепиться в ЦСКА. Березуцкий неплохо знает Бистровича по совместной работе, а Николич видел Кристияна, когда ещё работал в системе «Локомотива».

Но многое зависит от самого Кристияна. Бистрович получил хорошую практику в «Балтике», где выглядел достаточно неплохо и был капитаном команды. У ЦСКА самые высокие цели, амбиции и задачи. Если Кристиян может конкурировать с другими футболистами и подрос как личность и игрок, то его с удовольствием оставят. Потому что по физическому состоянию Кристиян — это крепкий парень, а-ля Вернблум», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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