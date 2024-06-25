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Иван Таранов: «Зенит» приобрёл Сергея Волкова с прицелом на будущее

Иван Таранов: «Зенит» приобрёл Сергея Волкова с прицелом на будущее
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Бывший российский футболист Иван Таранов прокомментировал переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в санкт-петербургский «Зенит». Вчера, 24 июня, «Зенит» объявил о трансфере.

«Зенит» приобрёл Волкова из «Краснодара» с прицелом на будущее, потому что парень ещё очень молодой, хотя игрок сборной России. В «Зените» уже не особо рассчитывают на Марио Фернандеса, как рассчитывали в ЦСКА. Сказываются травмы и возраст, поэтому нужно было обновление. Я знаю лично Волкова, поэтому желаю ему удачи, и дай бог, чтобы у него всё получилось.

Горшков говорил, что играть за «Зенит» — это мечта с детства. Вполне вероятно, что Волков ещё в детстве хотел играть за такую команду. «Зенит» — неоднократный чемпион России, поэтому для любого молодого игрока такой переход — шаг вперёд. Что касается возможных слов о том, что Волков просил «Краснодар» отпустить его в «Зенит», то такое может поддаться критике, но, если он говорил от души, значит, так и есть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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