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Тренер «Рубина» Рахимов рассказал о своём отношении к скандированиям Даку на Евро-2024

Тренер «Рубина» Рахимов рассказал о своём отношении к скандированиям Даку на Евро-2024
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался относительно ситуации с нападающим сборной Албании и казанской команды Мирлиндом Даку, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Почему я должен отнестись к этому как-то положительно? Конечно же, негативно. Я думаю, что не должно эмоциональное состояние перехлестывать игрока. Я думаю, он всё осознает и прекрасно понимает. Разговаривая с ним, я, естественно, дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные. Он в первую очередь футболист, который должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле.

Могут ли у него на этой почве возникнуть проблемы в команде? Не думаю, что это будет. Все прекрасно знают Мирлинда, у него нет злости в его действиях, он достаточно компанейский, общительный. Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает. Но еще раз – нужно думать. Ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. Я не думаю, что все из нас здесь стоящих проводят свою жизнь без ошибок. На ошибках учатся. И я надеюсь, что это будет ему хорошим уроком», — приводит слова Рахимова ТАСС.

Напомним, Даку был дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за данный поступок.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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