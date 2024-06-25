Тренер «Рубина» Рахимов рассказал о своём отношении к скандированиям Даку на Евро-2024

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался относительно ситуации с нападающим сборной Албании и казанской команды Мирлиндом Даку, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2).

«Почему я должен отнестись к этому как-то положительно? Конечно же, негативно. Я думаю, что не должно эмоциональное состояние перехлестывать игрока. Я думаю, он всё осознает и прекрасно понимает. Разговаривая с ним, я, естественно, дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные. Он в первую очередь футболист, который должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле.

Могут ли у него на этой почве возникнуть проблемы в команде? Не думаю, что это будет. Все прекрасно знают Мирлинда, у него нет злости в его действиях, он достаточно компанейский, общительный. Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает. Но еще раз – нужно думать. Ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. Я не думаю, что все из нас здесь стоящих проводят свою жизнь без ошибок. На ошибках учатся. И я надеюсь, что это будет ему хорошим уроком», — приводит слова Рахимова ТАСС.

Напомним, Даку был дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за данный поступок.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.