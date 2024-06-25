Агент Рыбуса заявил, что Мацей покинул «Рубин» в связи с окончанием контракта

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, заявил, что игрок покидает российский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

«У Мацея Рыбуса закончился контракт с «Рубином», поэтому уходим из клуба. Рассматриваем все варианты для продолжения карьеры, в том числе и другие команды РПЛ», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1500 тыс.