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Дания — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Дания — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00
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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении. После 2-го тура датчане набрали два очка, сербы — одно, англичане — четыре, в активе национальной команды Словении два очка.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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