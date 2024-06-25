Дания — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении. После 2-го тура датчане набрали два очка, сербы — одно, англичане — четыре, в активе национальной команды Словении два очка.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.