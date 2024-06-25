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Синицын: Волков пошёл в «Зенит» на повышение

Синицын: Волков пошёл в «Зенит» на повышение
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о переходе защитника южан Сергея Волкова в санкт-петербургский «Зенит».

«До травмы в «Краснодаре» упор в основном делался на него: молодой, одарённый игрок. Конечно, есть аспекты, в которых ему ещё нужно прибавлять, как и любому молодому игроку. Пошёл на своего рода повышение.

Не сядет ли Волков в «Зените» на скамейку? Всё будет зависеть от того, дадут ли ему шанс и как он им воспользуется. Потому что цена ошибок в таких командах, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак», высока, и большого карт-бланша предоставлять не будут. Если будет хорошо проявлять себя на тренировках и стабильно играть, то есть шансы застолбить место в старте», – приводит слова Синицына Metaratings.

Вчера, 24 июня, «Зенит» объявил о трансфере Волкова из «Краснодара». Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.

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