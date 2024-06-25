Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, за кого болеет на Евро-2024

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сказал, что на Евро-2024 переживает за сборные Англии и Сербии.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — приводит слова Мостового Metaratings.

Сборные Англии и Сербии начали своё участие на Евро-2024 с матчей в группе С. Вместе с ними в этом квартете находятся национальные команды Дании и Словении. После 2-го тура англичане набрали четыре очка и занимают первое место, датчане расположились на второй строчке с двумя очками и опережают Словению лишь по дополнительным показателям. Сербы замыкают группу, набрав одно очко.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.