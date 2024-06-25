Немцы проводили сборную Шотландии с Евро-2024 под весёлую музыку

Немецкий оркестр проводил сборную Шотландии, вылетевшей с чемпионата Европы — 2024, исполнив весёлые баварские мелодии.

На видео зафиксировано, как футболисты и сотрудники шотландской национальной команды направляются к автобусу под аккомпанемент оркестра, участники которого одеты в национальную одежду.

Напомним, после трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Шотландии набрала одно очко и заняла четвёртое, последнее место, отстав от венгерской национальной команды, расположившейся на третьей строчке, на два очка. Возглавила группу А сборная Германии, которая заработала семь очков.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Шотландии проиграла Венгрии со счётом 0:1.

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