Фото: Килиан Мбаппе играет в матче сборной Франции с Польшей на Евро-2024 в чёрной маске

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе играет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей с первых минут в чёрной маске. Ранее футболист сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа турнира со сборной Австрии (1:0), из-за чего игру 2-го тура с Нидерландами (0:0) провёл в запасе.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши проходит в эти минуты. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.