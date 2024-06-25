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До игры с Хорватией Спаллетти поддержал журналиста, у которого скончалась жена

До игры с Хорватией Спаллетти поддержал журналиста, у которого скончалась жена
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поддержал журналиста Sky Sports Italia Марко Носотти, у которого несколько дней назад умерла жена. Носотти состоял в браке с женой более 30 лет.

Фото: Соцсети Italian Football TV

Фото: Соцсети Italian Football TV

Эпизод произошёл незадолго до начала матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (1:1). Спаллетти подошёл к Носотти, обнял его и похлопал по спине.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Напомним, после трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в квартете В. На первой строчке расположилась испанская национальная команда, заработавшая девять очков.

В матче Хорватия — Италия на 55-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Лука Модрич. На 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи забил ответный гол.

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