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До игры с Хорватией Спаллетти поддержал журналиста, у которого скончалась жена

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поддержал журналиста Sky Sports Italia Марко Носотти, у которого несколько дней назад умерла жена. Носотти состоял в браке с женой более 30 лет.

Фото: Соцсети Italian Football TV

Фото: Соцсети Italian Football TV

Эпизод произошёл незадолго до начала матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (1:1). Спаллетти подошёл к Носотти, обнял его и похлопал по спине.

Напомним, после трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в квартете В. На первой строчке расположилась испанская национальная команда, заработавшая девять очков.

В матче Хорватия — Италия на 55-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Лука Модрич. На 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи забил ответный гол.

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