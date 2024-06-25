До игры с Хорватией Спаллетти поддержал журналиста, у которого скончалась жена

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поддержал журналиста Sky Sports Italia Марко Носотти, у которого несколько дней назад умерла жена. Носотти состоял в браке с женой более 30 лет.
Фото: Соцсети Italian Football TV
Фото: Соцсети Italian Football TV
Эпизод произошёл незадолго до начала матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (1:1). Спаллетти подошёл к Носотти, обнял его и похлопал по спине.
Напомним, после трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в квартете В. На первой строчке расположилась испанская национальная команда, заработавшая девять очков.
В матче Хорватия — Италия на 55-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Лука Модрич. На 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи забил ответный гол.
Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: