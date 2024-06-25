Австрия вышла на первое место в группе с Францией, Нидерландами и Польшей на Евро-2024

Сборная Австрии открыла счёт в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами. Таким образом, на данный момент австрийцы вышли на первое место в группе D, где также выступают Франция и Польша.

На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.