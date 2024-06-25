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Франция — Польша. Прямая трансляция
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Австрия вышла на первое место в группе с Францией, Нидерландами и Польшей на Евро-2024

Австрия вышла на первое место в группе с Францией, Нидерландами и Польшей на Евро-2024
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Сборная Австрии открыла счёт в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами. Таким образом, на данный момент австрийцы вышли на первое место в группе D, где также выступают Франция и Польша.

На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
1 : 2
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'    

Уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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