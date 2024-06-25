Чили — Аргентина: во сколько начало матча Копы-2024, где смотреть прямую трансляцию

В среду, 26 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Чили и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Помимо Чили и Аргентины, в группе А также выступают сборные Перу и Канады.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.