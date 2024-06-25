В Испании могут запретить футболистам устраивать поздравительные коридоры

Ассоциации матерей и отцов провинции Понтеведра направила в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF) письмо с просьбой запретить футболистам делать поздравительные коридоры из-за их негативного влияния на детей. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, дети берут пример с футболистов и устраивают подобные коридоры в школе по случаю сдачи экзаменов. Подчёркивается, что при этом они могут нанести друг другу телесные повреждения. RFEF отреагировала на это сообщение, обязавшись принять информацию к сведению.

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Напомним, футболисты устраивают поздравительные коридоры, например, для того, чтобы отметить переход игрока в новый клуб. В таком случае этот футболист пробегает мимо одноклубников, которые хлопают его по спине.

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