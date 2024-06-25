Евро-2024, группа D: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

В эти минуты сборные Польши и Франции встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

Параллельно в этой группе встречаются Нидерланды и Австрия. После первого тайма австрийцы ведут со счётом 1:0.

В режиме реального времени на счету Австрии шесть очков. Она занимает первое место в турнирной таблице группы B. Франция с пятью очками идёт второй. Нидерланды с четырьмя очками располагаются на третьей строчке. А Польша (одно очко) замыкает квартет.