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Франция — Польша. Прямая трансляция
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Евро-2024, группа D: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

Евро-2024, группа D: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча
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В эти минуты сборные Польши и Франции встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
2-й тайм
1 : 0
Польша
1:0 Мбаппе – 56'    

Параллельно в этой группе встречаются Нидерланды и Австрия. После первого тайма австрийцы ведут со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
1 : 2
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'    

В режиме реального времени на счету Австрии шесть очков. Она занимает первое место в турнирной таблице группы B. Франция с пятью очками идёт второй. Нидерланды с четырьмя очками располагаются на третьей строчке. А Польша (одно очко) замыкает квартет.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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