Таранов — о Сербии на Евро: наш православный народ может собраться на любую игру

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.

«Я думаю, что сборной Сербии будет очень сложно победить Данию. Потому что у датчан подобралась очень хорошая команда. Но наш православный народ такой, что может собраться на любую игру.

От сербов всегда ожидают очень многого. По составу и именам команда очень хорошая. Но вот игра в сборной не даётся сербам на протяжении уже нескольких крупных турниров. Они выходят на турнир, но показывают не очень хороший результат. Может быть, тренерские указания не доходят до футболистов, а может, сами игроки недостаточно хорошо воспринимают информацию. Также неизвестно, какая атмосфера в сборной Сербии», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.