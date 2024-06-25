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Таранов — о Сербии на Евро: наш православный народ может собраться на любую игру

Таранов — о Сербии на Евро: наш православный народ может собраться на любую игру
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что сборной Сербии будет очень сложно победить Данию. Потому что у датчан подобралась очень хорошая команда. Но наш православный народ такой, что может собраться на любую игру.

От сербов всегда ожидают очень многого. По составу и именам команда очень хорошая. Но вот игра в сборной не даётся сербам на протяжении уже нескольких крупных турниров. Они выходят на турнир, но показывают не очень хороший результат. Может быть, тренерские указания не доходят до футболистов, а может, сами игроки недостаточно хорошо воспринимают информацию. Также неизвестно, какая атмосфера в сборной Сербии», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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