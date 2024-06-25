Тарханов: в матче между Сербией и Данией выиграют те, кому больше повезёт

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.

«Сборные Сербии и Дании одинаковые по уровню и мастерству футболистов. Поэтому будет равная игра, где всё зависит от того, кому больше всего повезёт. Вчера у итальянцев не было шансов, но потом раз – и забили в концовке, поэтому в этом матче тоже всё может быть.

Все футболисты сборной Сербии играют в именитых клубах, а приезжают в национальную команду — и не получается. Наверное, это зависит от тренера, а также от футболистов и того, как они готовятся к играм», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении. После 2-го тура датчане набрали два очка, сербы — одно, англичане — четыре, в активе национальной команды Словении два очка.