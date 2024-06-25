Денис Алхазов: у сборной Сербии остался последний шанс на Евро-2024

Корреспондент Okko Спорт Денис Алхазов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии.

«У сборной Сербии остался последний шанс – им нужна только победа. Влахович, скорее всего, в этот раз не выйдет в стартовом составе. Сербы в любом случае в очередной раз привезли хороший состав, из которого не получается команды. У сборной Дании пока две ничьих, опытная команда и умение играть в быстрый футбол», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.