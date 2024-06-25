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Денис Алхазов: у сборной Сербии остался последний шанс на Евро-2024

Денис Алхазов: у сборной Сербии остался последний шанс на Евро-2024
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Корреспондент Okko Спорт Денис Алхазов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У сборной Сербии остался последний шанс – им нужна только победа. Влахович, скорее всего, в этот раз не выйдет в стартовом составе. Сербы в любом случае в очередной раз привезли хороший состав, из которого не получается команды. У сборной Дании пока две ничьих, опытная команда и умение играть в быстрый футбол», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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