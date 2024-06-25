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Гарет Саутгейт отреагировал на словесную перепалку между Линекером и Кейном

Гарет Саутгейт отреагировал на словесную перепалку между Линекером и Кейном
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался относительно словесной перепалки между экс-нападающим «трёх львов» Гари Линекером и действующим форвардом национальной команды Гарри Кейном. Напомним, ранее Линекер назвал игру сборной Англии «дерьмовой», на что Кейн ответил, напомнив, что «бывшие игроки и эксперты тоже несут ответственность» за атмосферу в команде.

«Мы живём в таком мире, и я не обращаю на это внимания. Для меня это совсем не важно.

Для меня имеет значение только то, что я должен уверенно провести эту группу игроков по всему турниру. Мы — команда высокого уровня, у которой есть ожидания. Нам известно, что все наши действия будут тщательно изучаться, но мне комфортно так жить

Мне не нужно обращать внимание на критику извне, потому что я сам себе главный критик. Думаю, что футболисты такие же», — приводит слова Саутгейта 90min.

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