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Нидерланды — Австрия: после первого тайма австрийцы ведут в счёте

Нидерланды — Австрия: после первого тайма австрийцы ведут в счёте
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В эти минуты на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Австрии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
1 : 2
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'    

Уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Больше голов в первом тайме зрители не увидели.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После двух матчей у Нидерландов четыре очка, а на счету Австрии – три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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