Сергей Ташуев оценил сборную России по руководством Валерия Карпина

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев высказался об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Сборная России радует своими результатами в последних играх, показывая при этом атакующий футбол. Игроки приезжают туда с желанием и выкладываются на 100%. Сборная России при Карпине выглядит боеспособной командой», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей во всех турнирах, в 11 из которых одержала победу, шесть сыграла вничью и в одном потерпела поражение. Последним матчем российской национальной команды стала товарищеская играла с Беларусью. Игра состоялась 7 июня и завершилась победой сборной России со счётом 4:0.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.