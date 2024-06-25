Килиан Мбаппе ещё ни разу не забивал на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не отметился забитым мячом в первом тайме матча 3-го тура группового этапа чемпионата — Европы 2024 с Польшей. Таким образом, форвард ещё ни разу не забивал на Евро-2024 — Мбаппе не удалось отметиться голами и в первых двух турах группового турнира Евро-2024.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши проходит в эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.