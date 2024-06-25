ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Подробности безголевой статистики Килиана Мбаппе на Евро

Подробности безголевой статистики Килиана Мбаппе на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0). Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пока не открыл счёт своим голам на чемпионатах Европы. Помимо текущего турнира Мбаппе участвовал на Евро-2020.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
2-й тайм
1 : 0
Польша
1:0 Мбаппе – 56'    

Ниже вы можете ознакомиться с подробностями безголевой статистики Килиана Мбаппе на Евро:

  • 20 ударов;
  • 2,9 xG;
  • 0 голов.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Мбаппе забил первый мяч на Евро! А Франция вернулась на первое место в группе! LIVE
Live
Мбаппе забил первый мяч на Евро! А Франция вернулась на первое место в группе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android