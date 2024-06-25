Подробности безголевой статистики Килиана Мбаппе на Евро

В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0). Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пока не открыл счёт своим голам на чемпионатах Европы. Помимо текущего турнира Мбаппе участвовал на Евро-2020.

Ниже вы можете ознакомиться с подробностями безголевой статистики Килиана Мбаппе на Евро:

20 ударов;

2,9 xG;

0 голов.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.