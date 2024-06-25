Нидерланды — Австрия: Гакпо сравнял счёт в начале второго тайма

В эти минуты на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После двух матчей у Нидерландов четыре очка, а на счету Австрии – три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.