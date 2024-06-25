ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: сербские фанаты скандируют имя Владимира Путина в Германии

Видео: сербские фанаты скандируют имя Владимира Путина в Германии
Комментарии

Болельщики сборной Сербии, находясь на Евро-2024 в Германии, скандировали имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сербские фанаты вновь скандируют имя Владимира Путина в Германии:

Напомним, ранее болельщики сборной Сербии уже скандировали имя президента России, находясь на Евро-2024 в Германии.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает четвёртое место в квартете С. В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Сербии сыграет с Данией. Встреча состоится сегодня, 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Таранов — о Сербии на Евро: наш православный народ может собраться на любую игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android