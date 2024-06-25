Видео: сербские фанаты скандируют имя Владимира Путина в Германии

Болельщики сборной Сербии, находясь на Евро-2024 в Германии, скандировали имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сербские фанаты вновь скандируют имя Владимира Путина в Германии:

Напомним, ранее болельщики сборной Сербии уже скандировали имя президента России, находясь на Евро-2024 в Германии.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает четвёртое место в квартете С. В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Сербии сыграет с Данией. Встреча состоится сегодня, 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.