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Фанаты устроили флэшмоб в честь Мбаппе, придя в масках на матч Франция — Польша на ЧЕ

Фанаты устроили флэшмоб в честь Мбаппе, придя в масках на матч Франция — Польша на ЧЕ
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В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. На момент выхода новости счёт в матче — 1:0. Фанаты пришли на стадион в масках в честь французского форварда Килиана Мбаппе который из-за перелома носа носит такой атрибут.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Фото: Getty Images

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.

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Фото: Килиан Мбаппе играет в матче сборной Франции с Польшей на Евро-2024 в чёрной маске
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