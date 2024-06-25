Фанаты устроили флэшмоб в честь Мбаппе, придя в масках на матч Франция — Польша на ЧЕ

В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. На момент выхода новости счёт в матче — 1:0. Фанаты пришли на стадион в масках в честь французского форварда Килиана Мбаппе который из-за перелома носа носит такой атрибут.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Getty Images

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.