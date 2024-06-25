Франция — Польша: Мбаппе открыл счёт с пенальти на 56-й минуте

В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.