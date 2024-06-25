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Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы

Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы
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В матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы, реализовав 11-метровый удар на 56-й минуте встречи. Для того чтобы забить свой дебютный гол на Евро, Мбаппе потребовалось нанести 22 удара. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу номинальных хозяев.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Напомним, игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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